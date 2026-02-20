«Нож к горлу и душили пакетом»: Лётчик РФ рассказал о пыточных для наших бойцов на Украине

Российский лётчик Су-34 Максим Криштоп впервые рассказал об изуверских пытках в застенках СБУ. Пилот был взят в плен украинскими военными в марте 2022 года, на Родину он вернулся по обмену в 2023 году. По его словам, больше всего доставалось именно лётчикам и артиллеристам ВС РФ. Деталями плена он поделился в программе «Диванный штаб».

Криштоп вспоминает, что отработал по вражеским целям и уже летел на базу, когда его борт был подбит украинской ракетой. Напарник погиб, а лётчик успел катапультироваться. Девять часов он пытался добраться к своим после приземления, но его отловили солдаты ВСУ. Криштоп признался, что ему повезло — его не убили сразу. Год он провёл в изоляторах СБУ и ГУР. Спали пленные на полу на гимнастическом коврике, одеяло выдавалось одно на двоих, кормили два раза в сутки — обычно пара ложек риса или гречки и крошечный кусок хлеба. Но самым трудным, как рассказал лётчик, было физически выжить из-за непрекращающихся даже ночью избиений.

«Применялись систематические избиения, причём очень жестокие — с садизмом. Я понимал, что человек бьёт со знанием дела — знает куда бить, как бить. Душили пакетом... Пытались зарезать но, я так понимаю, больше для устрашения. Впрочем нож у горла тоже ничего хорошего... Бывало такое, что избивали по ночам — били пистолетом по голове, лицу», — поделился Криштоп, добавив ВСУшники пытались заставить его свести счёты с жизнью.

По его словам, через какое-то время тело перестало вообще что-либо ощущать из-за постоянной боли. Половина туловища была сине-чёрно-фиолетового цвета. У Криштопа после попадания ракеты по его истребителю обгорела нога — её он пытался отвернуть и встать другим боком к своим мучителям, так как били зачастую целенаправленно по кровоточащим ранам. Особенно зверствовали сотрудники «пыточных» перед пресс-конференциями, продолжил Криштоп. Военных РФ заставляли выучить «правильный» текст для иностранных журналистов. Также лётчику предлагали предать Россию и перейти в ВСУ, но он отказался, после чего был подвергнут новым издевательствам.

На Украине Криштопа осудили на 12 лет тюрьмы, вернулся он в Россию по обмену в мае 2023 года. По его словам, в застенках украинских изоляторов сидят не только российские военные, но есть и украинцы, осуждённые за пророссийские взгляды, в том числе есть женщины — их тоже подвергают пыткам.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские военные проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах Вооружённых сил Украины (ВСУ): их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде.