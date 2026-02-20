В Петербурге поймали «форточника», который обнёс поликлинику и квартиру на 11 млн рублей

Полиция Петербурга раскрыла две дерзкие кражи с общим ущербом почти 11 миллионов рублей. Подозреваемый уже задержан, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

В конце ноября злоумышленник взломал балконную дверь квартиры на улице Савушкина и вынес 8 тысяч долларов плюс ювелирные украшения. Сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей. Второй эпизод — стоматологическая поликлиника: мужчина проник через окно и забрал из кассы 148 тысяч рублей.

«Форточника» задержали. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим преступлениям.

А ранее Life.ru писал, что мать и дочь трижды за 10 дней обнесли один магазин в Благовещенске. Общий ущерб составил 9,9 тысячи рублей. Женщина получила 200 часов обязательных работ, а её дочери назначили 2,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком два года.