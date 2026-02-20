Астрофизик 7 минут провёл в «загробном мире», пережив клиническую смерть

Американский астрофизик, доктор наук, переживший клиническую смерть, анонимно поделился необычным «околосмертным опытом». Мужчина ожил спустя 7 минут после остановки сердца. Об этом сообщает Daily Star.

По словам учёного, он внезапно почувствовал себя плохо, вызвал скорую и был госпитализирован. В больнице диагностировали сердечный приступ, а затем остановку сердца. Реанимация длилась 7 минут, и всё это время мужчина находился на грани жизни и смерти.

«Я увидел три овальных эллипса, парящих в чёрном пространстве. На внутренней и внешней поверхностях первого эллипса я увидел горы, ручьи, леса и облака. Сначала они были прекрасны, но потом их цвета начали тускнеть и приобрели желтоватый оттенок», — поделился переживаниями астрофизик.

Затем, по его словам, картина сменилась: второй эллипс начал рассыпаться кусками раскалённого железа, мужчина даже ощутил запах металла. А после появился третий эллипс, покрытый нежно-розовыми и голубыми облаками — словно самый красивый закат. Именно в этот момент сердце снова забилось.

Учёный уверен, что увиденное связано с его научными изысканиями. Перед приступом он глубоко погрузился в работы немецкого астронома Иоганна Кеплера и размышлял, почему орбиты планет имеют форму эллипса, а не круга. Мозг просто дорисовал картину на грани бытия.

Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Соединённых Штатов пережила клиническую смерть и побывала в «загробном мире» после родов. По её словам, душа начала покидать тело, а перед ней забрезжил свет настолько яркий, что даже Солнце не могло бы с ним сравниться.