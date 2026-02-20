В России объяснили падение продаж популярного крепкого алкоголя

Продажи коньяка в России по итогам 2025 года снизились на 9,2%. Причина — повышение минимальных розничных цен и акцизов, объяснил URA.ru глава Союза производителей коньяка Владислав Резник. Парадокс в том, что падение затронуло в первую очередь некачественный импорт, а производители с репутацией только выиграли.

«Производители качественной продукции, которых, в частности, объединяет наш союз, не настолько подвержены влиянию годового потребительского тренда. Например, Кизлярский коньячный завод по итогам года нарастил выпуск на 4%, а Дербентский коньячный комбинат планировал увеличить реализацию на 2,8%. Это при общем снижении производства коньяка год к году на 13%», — отметил Резник.

Российский коньяк увереннее конкурирует с импортом, который в нижнем ценовом сегменте часто вообще не является коньяком. По словам Резника, больше половины проверенных образцов импортного напитка, в основном из Армении, — контрафакт. Такие напитки содержат не виноградные спирты, ароматизаторы, не соответствуют требованиям по органолептическим показателям и сроку выдержки.

А ранее Life.ru писал, что Дагестан, Подмосковье и Ставрополье вышли в лидеры по производству коньяка. В целом Северный Кавказ сохранил первое место среди федеральных округов с показателем около 3,4 млн дал, хотя выпуск там также снизился — на 8% к прошлому году.