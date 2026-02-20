Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 13:31

ФАС взяла под контроль цены на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведёт постоянный мониторинг цен 90 крупнейших производителей куриных яиц. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

«ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности 90 крупнейших производителей куриного яйца», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство направило запросы о ценообразовании на социально значимые продукты, включая куриные яйца, в 11 крупных розничных сетей. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования. В службе также отметили, что эффективным инструментом стабилизации цен являются соглашения между региональными властями и участниками рынка. В настоящее время такие соглашения по куриным яйцам действуют в 48 регионах.

ФАС заинтересовалась розничными ценами на огурцы и запросила отчёт у сетей
Ранее сообщалось, что оптовые цены на яйца взлетели почти на 90% перед Масленицей и Пасхой. В рознице они подорожали умереннее: примерно на 5,7% за месяц и на 20,2% за последние полгода.

