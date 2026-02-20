ФАС взяла под контроль цены на яйца

Кроме того, ведомство направило запросы о ценообразовании на социально значимые продукты, включая куриные яйца, в 11 крупных розничных сетей. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования. В службе также отметили, что эффективным инструментом стабилизации цен являются соглашения между региональными властями и участниками рынка. В настоящее время такие соглашения по куриным яйцам действуют в 48 регионах.