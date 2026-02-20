На Урале школьника больше года травят и избивают одноклассники, а вину спихнули на родителей

В школе Копейска ученики больше года травят своего одноклассника, а после последнего избиения мальчик получил сотрясение мозга и травму ноги. Об этом рассказала его мама Екатерина. По словам женщины, семья не раз обращалась в полицию, но там ребёнка якобы обвинили во лжи и пообещали возбудить на него дело за хулиганство, хотя часть нападений попала на камеры.

Встречи с администрацией школы тоже не дали результата. Более того, сын случайно записал на диктофон, как уважаемый педагог высмеивал его перед всем классом. В школе мальчика называют «проблемным» и обвиняют в том, что он рисует оскорбительные картинки.

Однако собеседница URA.ru уверена, что рисунки принадлежат другому ученику. Сейчас на родителей заведены дела за неисполнение обязанностей, но они готовы провести экспертизу, чтобы доказать свою правоту.

Ранее в Общественной палате России предложили жёстко реагировать на случаи школьного буллинга. Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян заявил, что учеников, участвующих в травле, необходимо переводить в «специальные учреждения».