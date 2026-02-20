Олимпиада в Милане
20 февраля, 13:14

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Александру Грушко до 2027 года

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин распоряжением продлил срок федеральной государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел Александру Грушко до 25 апреля 2027 года.

Александру Грушко 70 лет, он в разные годы работал в европейском направлении МИД. В 2005–2012 годах занимал должность замглавы министерства, затем был постоянным представителем России при НАТО в Брюсселе (2012–2018) и после этого вернулся на пост заместителя министра.

Грушко: Режим Зеленского превзошёл кумиров из Третьего рейха

Дипломат специализируется на европейской безопасности, отношениях с НАТО, ЕС, ОБСЕ и Советом Европы. Буквально накануне во время общения с журналистами Грушко заявил, что Россия наблюдает за стремлением НАТО вновь занять центральное место в евро-атлантических процессах, а также за процессом перевооружения всех государств — членов альянса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Марина Фещенко
