Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Александру Грушко до 2027 года

Президент России Владимир Путин распоряжением продлил срок федеральной государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел Александру Грушко до 25 апреля 2027 года.

Александру Грушко 70 лет, он в разные годы работал в европейском направлении МИД. В 2005–2012 годах занимал должность замглавы министерства, затем был постоянным представителем России при НАТО в Брюсселе (2012–2018) и после этого вернулся на пост заместителя министра.

Дипломат специализируется на европейской безопасности, отношениях с НАТО, ЕС, ОБСЕ и Советом Европы. Буквально накануне во время общения с журналистами Грушко заявил, что Россия наблюдает за стремлением НАТО вновь занять центральное место в евро-атлантических процессах, а также за процессом перевооружения всех государств — членов альянса.