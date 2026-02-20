Хозяйка агрессивных доберманов пыталась откупиться после нападения псов на россиянку

Во Владивостоке три добермана без поводков и намордников напали на местную жительницу, которая выгуливала своего цвергпинчера. В результате девушка получила рваную рану ноги. Случайные прохожие помогли ей отбиться от собак.

Хозяйка агрессивных собак появилась не сразу и, вместо того чтобы извиниться, попыталась решить вопрос деньгами. Соседи подтверждают: такие инциденты происходят не в первый раз.

«Соседи вышли и сказали, мол, пусть пишет заявление. Она уже достала с этими собаками, кошмарит весь район», — рассказала мать девушки Наталья в интервью 360.ru.

Следственный комитет уже изучает инцидент, однако сама потерпевшая не спешит писать заявление. Она боится, что собак усыпят, хотя виновата в случившемся их владелица.

Напомним, во Владивостоке полиция проводит проверку после жестокого нападения собак на девушку в Первомайском районе. Три добермана напали на девушку, в результате чего она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.