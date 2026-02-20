Матери 15 детей из Томска не дали звание «Героини» из‑за бюрократии

Жительница Томской области Елена З., воспитавшая 15 детей и потерявшая старшего сына в зоне специальной военной операции, получила отказ в присвоении государственного звания «Мать-героиня». Причиной стали бюрократические формальности, сообщает ИА «Регнум».

Старший сын Елены погиб в сентябре 2024 года на Андреевском направлении, где служил старшим огнемётчиком. Женщина собрала все необходимые документы, включая характеристики и грамоты на детей, но чиновники отказали, сославшись на несоответствие критериям. В качестве причин указали старые административные штрафы мужа за превышение скорости, а также его привод в полицию 30 лет назад — в 16 лет его пытались привлечь за кражу бензина, но дело закрыли.

Ещё одним основанием стала история с приёмным сыном: женщина взяла его из роддома, но позже перевела в интернат из-за тяжёлых поведенческих расстройств и агрессии к другим детям — так рекомендовала врачебная комиссия.

Сама Елена недоумевает: «Судимостей ни у кого нет. Но из-за этого на награду не выдвигают. Неужели это перечеркнёт 15 выращенных детей и потерю сына на СВО?»

При этом у женщины есть региональные и общественные награды: в 2022 году губернатор вручил ей премию «Родительская доблесть», а в 2023 году она получила звание «Мать-героиня» от «Союза женских сил» в Москве. Государственное же звание даёт орден и миллион рублей.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в правительство законопроект, который может кардинально изменить статус многодетных матерей. Партия предлагает присваивать звание «Ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трёх и более детей.