На Украине заявили, что Байрактар хотел убить Гордона*

Задержанная в Молдавии группировка готовила покушение на скандального украинского журналиста Дмитрия Гордона*, утверждает телеканал Би-би-си со ссылкой на источники. Названы имена подозреваемых — Дмитрий Байрактар, Марсель Евчиу, Диана Палий и Никита Берёзов. Некоторые из них являются гражданами Молдавии.

СБУ отчитывалось о предотвращении покушения на Гордона* летом и осенью 2024 года. При сам одиозный журналист традиционно обвинял во всём Россию.

По данным украинской генпрокуратуры, ещё одной целью задержанных был официальный представитель ГУР (Главное управление разведки) Андрей Юсов.

