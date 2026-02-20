Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 13:33

На Украине заявили, что Байрактар хотел убить Гордона*

Дмитрий Гордон*. Обложка © ТАСС / БелТА / Николай Петров

Задержанная в Молдавии группировка готовила покушение на скандального украинского журналиста Дмитрия Гордона*, утверждает телеканал Би-би-си со ссылкой на источники. Названы имена подозреваемых — Дмитрий Байрактар, Марсель Евчиу, Диана Палий и Никита Берёзов. Некоторые из них являются гражданами Молдавии.

СБУ отчитывалось о предотвращении покушения на Гордона* летом и осенью 2024 года. При сам одиозный журналист традиционно обвинял во всём Россию.

«Пейте мочу»: Коц припомнил Гордону* циничный совет оставшимся без воды дончанам
«Пейте мочу»: Коц припомнил Гордону* циничный совет оставшимся без воды дончанам

По данным украинской генпрокуратуры, ещё одной целью задержанных был официальный представитель ГУР (Главное управление разведки) Андрей Юсов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов

