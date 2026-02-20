Олимпиада в Милане
20 февраля, 13:29

Глава AmCham Эйджи выступил за снятие санкций с России и начал с банков

Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков/РБК

Американская торговая палата (AmCham) выступает за снятие санкций с России и предлагает начать с банковского сектора. Об этом заявил президент AmCham Роберт Эйджи на форуме в рамках Недели российского бизнеса, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Эйджи, российские компании и банки готовы работать с долларами, но текущие ограничения этому мешают. В качестве первого шага он предложил выдать лицензии отдельным банкам, чтобы они могли проводить операции в долларах.

Также он отметил, что многие американские компании изучают возможность возвращения на российский рынок и обращаются в AmCham за консультациями. По словам Эйджи, сейчас для такого решения есть «шикарная возможность».

На днях президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России, введённых в связи с ситуацией на Украине. А спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил потенциальный объём совместных проектов между Москвой и Вашингтоном в астрономические суммы и сделал вывод: отмена антироссийских санкций в конечном итоге отвечает интересам самих Соединённых Штатов.

