Bloomberg: Китай нарастил импорт нефти России до максимума вместо Индии

Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко увеличили закупки российской нефти, которую стала обходить Индия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

С 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 млн баррелей в день. Для сравнения: в январе показатель составлял 1,72 млн, а в декабре 2025 года — 1,39 млн. Как отмечает агентство, это «более чем компенсировало» снижение закупок со стороны Индии. При этом импорт из России в Индию в последнее время держится на уровне около 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как в ноябре прошлого года он достигал 1,78 млн. По сравнению с июнем 2025-го поставки упали примерно на 40%.

Переориентация на Китай затронула все ключевые сорта российской нефти. В декабре экспорт Urals вырос до 600 тыс. баррелей в день — максимума с 2018 года. При этом финальный объём может оказаться выше, так как более 20 партий ещё не отгружены, а у многих из них не указан пункт назначения. Трейдеры пояснили Bloomberg, что интерес к Urals со стороны частных НПЗ растёт благодаря скидкам: разница с Brent достигала $12 за баррель.