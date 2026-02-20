Олимпиада в Милане
Bloomberg: Китай нарастил импорт нефти России до максимума вместо Индии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко увеличили закупки российской нефти, которую стала обходить Индия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

С 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 млн баррелей в день. Для сравнения: в январе показатель составлял 1,72 млн, а в декабре 2025 года — 1,39 млн. Как отмечает агентство, это «более чем компенсировало» снижение закупок со стороны Индии. При этом импорт из России в Индию в последнее время держится на уровне около 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как в ноябре прошлого года он достигал 1,78 млн. По сравнению с июнем 2025-го поставки упали примерно на 40%.

Переориентация на Китай затронула все ключевые сорта российской нефти. В декабре экспорт Urals вырос до 600 тыс. баррелей в день — максимума с 2018 года. При этом финальный объём может оказаться выше, так как более 20 партий ещё не отгружены, а у многих из них не указан пункт назначения. Трейдеры пояснили Bloomberg, что интерес к Urals со стороны частных НПЗ растёт благодаря скидкам: разница с Brent достигала $12 за баррель.

Ранее Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар резко отреагировал на вопрос о возможном прекращении закупок российской нефти. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он дал понять, что Нью-Дели не намерен подстраиваться под чьи-либо ожидания. Так он ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Индия якобы взяла на себя обязательства не импортировать нефть из России.

