Врач выступила против отказа от бахил в больницах и поликлиниках

В Госдуме предложили отказаться от бахил в медицинских учреждениях, заменив их ковриками и грязезащитными трапами. Однако врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа раскритиковала эту идею. Она считает, что коврики не решат проблему в условиях большого потока пациентов.

Они быстро намокают и становятся такими же бесполезными, как протекающие бахилы. По словам эксперта, эффективнее не менять одно на другое, а улучшить уборку в вестибюлях и входных зонах поликлиник.

«Нужно что-то делать с системой входа, только и всего» — подчеркнула медик в беседе с «Ридусом».

Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил против обязательного использования бахил в медицинских учреждениях. По его мнению, бахилы необходимы только в «чистых» зонах — операционных, реанимациях и других специализированных помещениях.