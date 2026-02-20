Олимпиада в Милане
20 февраля, 14:12

Послы ЕС провалили согласование 20-го пакета санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Очередная плановая встреча послов стран Евросоюза, на которой планировалось утвердить 20-й пакет антироссийских санкций, завершилась безрезультатно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Послы ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций», — передаёт агентство.

Принять новый пакет ограничений к 24 февраля требует Еврокомиссия. Однако ключевые меры вызвали серьёзные разногласия среди стран — членов ЕС. В пакете заложено обоснование для попыток задержания танкеров с российской нефтью. Это вызывает опасения ряда государств ЕС, которые видят в этом угрозу прямого военного столкновения с Россией на море.

Напомним, ЕС рассматривает 20-й пакет санкций против России. Туда, в частности, могут быть включены компания «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая НПЗ в Туапсе.

Наталья Афонина
