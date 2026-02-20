Прятки в диване не спасли должника по алиментам от 10 суток ареста в Петербурге

В Петербурге судебные приставы нашли злостного неплательщика алиментов в раскладном диване, сообщает 78.ru со ссылкой на городское ГУФССП. По данным телеканала, 39-летний мужчина задолжал на содержание семилетней дочери более 300 тысяч рублей, и почти год скрывался от правоохранителей.

Когда приставы в очередной раз нагрянули по адресу, он попытался спрятаться в диване. Нарушителя доставили в суд, где его признали виновным в неуплате средств и назначили десять суток административного ареста, которые он сейчас отбывает.

«Должник часто отсутствовал по месту проживания, однако при очередном выходе в адрес его удалось застать. Судебный пристав Калининского отдела судебных приставов составил в отношении неплательщика административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Варшаве полиция задержала 44-летнего мужчину, который пытался спрятаться под диваном, чтобы избежать ареста за неуплату алиментов. Стражи порядка пришли к нему домой, но дверь никто не открывал. Позже женщина впустила их, заверив, что хозяина нет. Однако детективы заметили странное поведение собаки: пёс сидел неподвижно и пристально смотрел на разложенный диван-кровать, из-под которого торчали мужские ноги.