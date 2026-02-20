В Ярославле владелец антикафе заставлял мини-пигов «батрачить» сверхнормы

В Ярославле владелец антикафе «Я Мини-Пиг» систематически нарушал права поросят, заставляя работать их сверхнормы, с жалобой проверить условия их содержания обратилась местная жительница. Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провело проверку и обнаружило нарушения.

Фото © VK / Управление РСХН по Тверской и Ярославской обл.

«Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям объявило предостережение владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле о нарушении требований при содержании животных в культурно-зрелищных целях», — рассказали в ведомстве.

Всего в антикафе было «трудоустроено» четыре декоративные свиньи. По нормам поросята не должны были развлекать посетителей более трёх часов в сутки и свыше четырёх дней подряд, но по факту им приходилось «батрачить» гораздо больше и без выходных. Кроме того, в помещении не оказалось отдельной зоны для кормления и отдыха «сотрудников с пятачками». Проблемы нашлись и в ветеринарных документах. Справделивости ради, стоит отметить, что владелец позаботился о вакцинации животных и получил на них паспорта.

