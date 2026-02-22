50 миллиардов за 18 лет ада? Как жена собралась потрясти металлургического короля Бешенцева Оглавление Дом за 3 млрд и отступные: цена свободы Бешенцева Шубохранилище, бассейн и мрамор: как жили Бешенцевы Папа-бизнесмен и цех в Череповце: взлёт Бешенцева Брат в тени, муж на виду: кто рулит миллиардами Бешенцевых 26 февраля 2026 года суд в Москвы рассмотрит иск о разделе имущества Евгения Бешенцева и его жены Анастасии. Речь идёт о примерно 50 млрд рублей. Ранее женщина обвиняла миллиардера во всех грехах: алкоголизме, избиениях и попытке её убийства. Подробности — в Life.ru. 21 февраля, 21:45 Супруги Бешенцевы будут делить 50 млрд рублей. Коллаж © Life.ru. Обложка © 1tv

Дом за 3 млрд и отступные: цена свободы Бешенцева

Ещё недавно никому не известный миллиардер Евгений Бешенцев собрался делить 50-миллиардное имущество со своей женой после того, как в конце прошлого года она подала на развод и публично на центральном ТВ обвинила его в алкоголизме, изменах, потребительском отношении к ней, а кроме этого — в регулярных побоях и даже попытке её убийства.

Из сюжета программы стало известно, что супруги прожили в браке 18 лет, начав со съёмной однушки на окраине Москвы. За это время построили бизнес, обзавелись тремя детьми и слыли образцовой семьёй. Впрочем, похоже, это был лишь красивый фасад. История Анастасии Бешенцевой в России стала резонансной.

Супруги Бешенцевы вместе уже 18 лет. Кажется, настал финал их отношений. Фото © 1tv

Шубохранилище, бассейн и мрамор: как жили Бешенцевы

После откровений жены и поданного ею заявления о разводе Евгений Бешенцев предложил ей ежемесячно выплачивать по 12,5 млн рублей отступных, а также оставить дом стоимостью 3 млрд рублей. Впрочем, сама супруга претендует на половину всего нажитого имущества, т.е. 25 млрд рублей.

В пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы подтвердили намерение предпринимателя начать тяжбу — подготовка к рассмотрению дела назначена на 26 февраля 2026 года в Гагаринском районном суде.

Ставшую свидетелями скандала публику потрясла роскошь, в которой жили супруги. Злополучный дом, в котором, по свидетельству Анастасии Бешенцевой, якобы происходили побои, имеет площадь 1700 квадратов, в нём три этажа, на которых расположились 6 спален и 8 санузлов, шубохранилище размером больше, чем среднестатистическая московская квартира, spa-зона с бассейном, кухня «выходного дня» с техникой и посудой от элитных брендов, камин в гостиной, выполненный из итальянского мрамора. В гараже стоят исключительно люксовые авто.

Семейный особняк стоит 3 млрд рублей. Фото © 1tv

Папа-бизнесмен и цех в Череповце: взлёт Бешенцева

Евгению Бешенцеву 40 лет, и он позиционирует себя как selfmade-man. В эфире телеканала Анастасия Бешенцева упомянула, что в своё время они едва сводили концы с концами и искали средства, чтобы оплачивать аренду однушки в спальном районе Москвы.

Бизнес, которым однажды занялся её супруг, — металлургическое производство. Возможно, парень был целеустремлённым и проявлял чудеса деловой хватки, чтобы съехать из однушки в дом на Рублёвке, однако, похоже, ещё до первых деловых успехов у него уже был серьёзный задел на будущее.

Его отец — Сергей Бешенцев — начинал бизнес ещё в Череповце, городе в Вологодской области. По данным Life.ru, там он был в числе совладельцев одного из местных бизнес-центров. Занимался холодной обработкой металла и производством металлических конструкций, производством красок, оптовой торговлей древесиной и строительными материалами. В Подмосковье у него было несколько предприятий, производивших и торговавших оконной фурнитурой под вполне известным брендом.

В 2016 году он вышел из бизнеса, передав его своим сыновьям — братьям-близнецам Евгению и Юрию Бешенцевым. Оба наследника вместе дальше развивали семейную бизнес-империю. Сам же глава семейства отправился на «бизнес-пенсию» — сейчас он сдаёт в аренду свою недвижимость и оборудование для производства в качестве ИП.

Евгений Бешенцев с братом-близнецом Юрием. Фото © 24smi

Брат в тени, муж на виду: кто рулит миллиардами Бешенцевых

Совокупная годовая прибыль предприятий, в которых Бешенцевы-младшие имеют доли, измеряется в десятках миллиардов рублей. При этом, судя по бизнес-реестрам, большую коммерческую активность проявляет Юрий. Именно он является совладельцем предприятий, приносящих основной семейный доход.

Возможно, такой расклад не случаен: если верить Анастасии Бешенцевой, у Евгения проблемы с алкоголем начались уже давно и с годами зависимость якобы прогрессировала.

Второй вариант более реалистичен: возможно, супруг намеренно официально не владеет частью семейного бизнеса, чтобы уменьшить риски его потери через тот же развод: если суд встанет на сторону супруги предпринимателя, он лишится половины контролируемых им предприятий.

Авторы Евгений Кузнецов