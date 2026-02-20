Олимпиада в Милане
20 февраля, 14:37

Житель Саратова выковал спартанский меч из рессоры и попал под уголовку

Обложка © Telegram / МВД 64

В Саратове полицейские изъяли у местного жителя самодельную копию спартанского меча. Как сообщили в региональном ГУ МВД, 42-летний мужчина изготовил холодное оружие из автомобильной рессоры.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска в ходе оперативной проверки. Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия.

«Подозреваемый пояснил, что меч он изготовил самостоятельно из автомобильной рессоры. Пускать в ход оружие саратовец не собирался, по его словам, он хотел сделать примерную копию меча, которым когда-то были вооружены легендарные спартанцы», рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении умельца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Ранее в Саратове на пересечении улиц Ульяновской и Вольской ребёнок пострадал при падении в канализационный люк. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку действиям лиц, ответственных за безопасность пешеходов и содержание люков в надлежащем состоянии.

