Житель Саратова выковал спартанский меч из рессоры и попал под уголовку

В Саратове полицейские изъяли у местного жителя самодельную копию спартанского меча. Как сообщили в региональном ГУ МВД, 42-летний мужчина изготовил холодное оружие из автомобильной рессоры.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска в ходе оперативной проверки. Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия.

«Подозреваемый пояснил, что меч он изготовил самостоятельно из автомобильной рессоры. Пускать в ход оружие саратовец не собирался, по его словам, он хотел сделать примерную копию меча, которым когда-то были вооружены легендарные спартанцы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении умельца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

