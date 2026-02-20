Минюст обновил реестр иноагентов, включил туда поэта, политолога и журналиста

Минюст России снова расширил реестр иностранных агентов. В опубликованном сегодня списке оказались четыре человека и одна иностранная неправительственная организация — поэт Владимир Севриновский*, политолог Александр Кынев*, журналист Аурен Хабичев*, политик Алексей Черёмушкин*, иностранная неправительственная организация European Youth Forum

По данным ведомства, все они так или иначе участвовали в распространении материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях российских властей, а также выступали против специальной военной операции на Украине.

В сообщении Минюста отмечается, что Кынев* сейчас живет за границей и сотрудничает с организацией из списка нежелательных. Хабичев*, помимо прочего, призывал к нарушению территориальной целостности страны. Черёмушкин* и Севриновский* также фигурируют в деле о сотрудничестве с нежелательными структурами.

Кроме того, в реестр включили организацию European Youth Forum*. Ее обвиняют в попытках сформировать негативный образ российских Вооружённых сил, пропаганде ЛГБТ** и распространении фейков.

