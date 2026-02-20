Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

20 февраля, 14:35

Зубастые утки-патриотки из Петербурга отказались улетать в Европу

Обложка © Telegram / Каждой твари по паре

В Санкт-Петербурге неожиданно заметили уток с зубами — двух самок среднего крохаля, которые обычно зимуют в Западной Европе. Об этом сообщает Telegram-канал «Каждой твари по паре».

Две самки среднего крохали предпочли перезимовать в Петербурге. Видео © Telegram / Каждой твари по паре

Средние крохали — крупные утки из семейства утиных. В отличие от своих растительноядных сородичей, они питаются рыбой, для чего природа наградила их длинным узким клювом с острыми мелкими зубцами.

Птицы успешно гнездятся на Финском заливе, но на зиму традиционно улетают в тёплые края. Однако в этот раз две самки решили остаться.

«Две наши дамы решили не улетать на зимовку — как обычно принято у этих зубастых уток, в Западную Европу, — а остаться дома»,отметил автор канала Павел Глазков.

Ранее биолог предупредил, что под удар обрушившихся на Москву снегопадов попадут кочующие птицы (дрозды, свиристели, снегири). Им не хватает корма, они выходят на дороги и разбиваются о стёкла. Также в группе риска оказались бобры, которым тяжело перемещаться в глубоком снегу и, соотвественно, сложно добывать себе пищу.

