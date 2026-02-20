Олимпиада в Милане
20 февраля, 14:31

Лауреатов национальной премии «Золотой сайт» объявят 1 апреля в Москве

Оргкомитет национальной премии в области digital-продуктов «Золотой сайт» объявил дату церемонии награждения. Победителей конкурса назовут 1 апреля 2026 года в Москве. Мероприятие пройдёт в пространстве digital-агентства icontext.

Приём заявок открыт до 6 марта 2026 года включительно на официальном сайте премии. В этом году предусмотрено более 60 «золотых» и тематических номинаций. Среди новых категорий — лучший сайт для оказания услуг населению, туристический сайт, сайт косметического бренда, театра, сервисов для поиска работы, а также проекты, созданные на конструкторах и платформах.

На данный момент заявки на участие подали около 100 компаний.

«Золотой сайт» — одна из старейших профессиональных премий в России в сфере веб-разработки, дизайна и цифровых продуктов. Конкурс проводится с 1997 года и направлен на выявление и продвижение лучших практик и технологий в digital-среде.

