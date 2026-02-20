Олимпиада в Милане
20 февраля, 14:49

Анжелика Варум решила сделать товарный знак из своего имени

Певица Анжелика Варум решила официально закрепить за собой право на собственное имя в коммерческих целях. 17 февраля артистка подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Анжелика Варум». Об этом стало известно из данных сервиса Rusprofile.

В случае одобрения заявки под этим брендом планируется выпускать широкий ассортимент косметической продукции: туалетную воду, кремы, маски для лица, увлажняющие средства, тоники и эссенции.

Согласно открытым данным, Мария Юрьевна Варум (настоящее имя певицы) является индивидуальным предпринимателем с 2002 года и работает в сфере отдыха и развлечений. Ранее она также значилась учредителем компании «Варум Рекордз Компани», которая была ликвидирована в 2021 году. Теперь артистка, судя по всему, готова осваивать новые рыночные ниши.

А ранее певец Дима Билан официально застолбил своё имя: Роспатент зарегистрировал товарный знак певца до сентября 2035 года. Заявку артист подал ещё в сентябре, а в январе получил добро. Теперь под брендом «Билан» можно не только рекламировать и продюсировать, но и лечить людей с животными, консультировать по здоровью, открывать рестораны и даже заняться виноградарством.

Анастасия Никонорова
