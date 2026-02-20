Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину после доклада разведки

46-й президент США Джо Байден звонил российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году после получения тревожных данных от американской разведки. О секретном звонке, состоявшемся задолго до начала СВО на Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, разведка США добыла сведения, что российский президент якобы намеревался использовать своё ежегодное послание Федеральному собранию для обоснования военных действий на Украине. Когда Байдену доложили об этом за неделю до выступления Путина, он был настолько встревожен, что решил набрать номер напрямую.

«Он [Байден] выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — рассказала бывший директор национальной разведки Эврил Хейнс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл содержание беседы Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году. По его словам, американский президент без шпаргалок произнёс речь о том, что США и Россия — две великие державы, выбравшие разные пути.