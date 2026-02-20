Путин обсудил с Совбезом научные исследования в интересах обороны

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 февраля, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На повестке дня был вопрос о мерах по повышению эффективности исследований в интересах обороны и безопасности.

«У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня — о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим», — сказал президент.

А ранее в феврале глава государства провёл совещание с Совбезом на тему дополнительных мер по подготовке к сезону стихийных бедствий 2026 года и усиления информационной безопасности.