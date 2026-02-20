Экспорт российских чипсов побил рекорд

Россия заняла шестое место в мире по экспорту картофельных чипсов. По данным центра «Агроэкспорт», в 2025 году отечественные компании поставили за рубеж рекордные 56 тысяч тонн снеков на сумму 248 миллионов долларов — это на 23% больше, чем годом ранее.

За последние пять лет экспорт вырос в 2,6 раза. Сейчас Россия уступает только Нидерландам, Бельгии, США, Канаде и Польше. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году страна может войти в пятёрку лидеров, превысив показатель в 280 миллионов долларов, передают «Ведомости».

При этом внутри страны интерес к чипсам падает. Россияне покупают меньше упаковок из-за роста цен и изменения пищевых привычек. Основные зарубежные рынки сбыта — страны СНГ, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее на встрече в МФТИ президенту Владимиру Путину показали новые технологии в сфере сельского хозяйства. Как рассказала студентка вуза Уткина, учёные создали собственные инструменты генного редактирования. Это позволило вывести картофель с пониженным содержанием вредных веществ при жарке — в том числе для производства чипсов и картофеля фри.