Замминистра культуры Ставрополья арестовали за хищение 19 млн

Первого заместителя министра культуры Ставропольского края Галину Павлову заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновницу подозревают в сговоре при завышении стоимости организации молодежного фестиваля. О решении сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов региона.

«Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток», — говорится в официальном сообщении.

По версии следствия, первый замминистра действовала в составе группы лиц. Она организовала изготовление документов с недостоверными сведениями о стоимости услуг по организации и проведению фестиваля работающей молодёжи «На высоте». Бумаги были представлены в краевой Дом народного творчества.

В результате этих махинаций из бюджета похитили более 19 миллионов рублей. Чиновнице предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное путём обмана или злоупотребления доверием.

