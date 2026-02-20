МОК не накажет конькобежку Лердам за демонстрацию нижнего белья на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал применять санкции к голландской конькобежке Ютте Лердам, которая после финиша забега на Играх в Италии расстегнула комбинезон и продемонстрировала спортивный топ с логотипом Nike. Бренд не является официальным спонсором Олимпиады, что могло быть расценено как скрытая реклама. Маркетинговый директор МОК Анна-Софи Воумард заявила, что действия спортсменки не были умышленной маркетинговой уловкой.

«Конькобежцы часто расстегивают костюм сразу после проката, потому что он должен сидеть очень плотно. Это обычное поведение», — приводит её слова The Sun.

Ранее стало известно, что Лердам могла заработать более 1 миллиона долларов после того, как на Играх показала спортивный бюстгальтер. После победы на дистанции 1000 метров она расстегнула олимпийский комбинезон и продемонстрировала бюстгальтер с логотипом Nike. Снимки разлетелись по СМИ, а бренд позднее показал их почти 300 миллионам своих подписчиков. По оценкам экспертов, за такую неформальную интеграцию спортсменка могла получить от компании более миллиона долларов.