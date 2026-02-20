У певицы Славы произошёл нервный срыв во время концерта в Смоленске

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) прервала концерт в Смоленске и ушла со сцены посреди выступления. Об этом «Ленте.ру» рассказала одна из зрительниц.

Концерт прошёл 18 февраля в рамках юбилейного тура. По словам очевидицы, артистка вела себя вызывающе, много материлась, а большую часть песен исполняла под фонограмму. Спустя час двадцать минут она остановилась на середине песни, сообщила, что у неё случилось горе, расплакалась и ушла.

«Перед этой песней она призналась, что у неё произошло какое-то горе. Начала петь эту песню, всплакнула, потом снова с матами ушла», — поделилась собеседница.

Зал около 20 минут ждал возвращения, но на сцену вышли музыканты и молча собрали инструменты. Ни организаторы, ни концертный директор не вышли к публике с объяснениями или извинениями.

За несколько дней до срыва концерта в Смоленске 45-летняя певица Слава опубликовала откровенное видео из гримёрки. В чёрном белье и на каблуках она заявила, что дальше будет только лучше, и попросила запомнить её такой. Поклонники встретили пост с восторгом, однако некоторые выразили обеспокоенность репутацией артистки и даже провели параллели с откровенными фотосессиями Анастасии Волочковой.