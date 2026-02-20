Илон Маск подсчитал, что к концу жизни заплатит более $500 млрд налогов

Американский миллиардер Илон Маск задумался о масштабах своих будущих налоговых отчислений. Предприниматель подсчитал, что к концу жизни ему придётся расстаться с суммой, превышающей полтриллиона долларов.

Как отметил бизнесмен, на сегодняшний день он уже заплатил более 10 миллиардов долларов налогов со своих доходов. Этого достаточно, чтобы назвать себя крупнейшим налогоплательщиком в истории.

После таких расчётов Маск задался вполне логичным, хоть и ироничным вопросом: не полагается ли ему за это какой-нибудь трофей от налоговой службы?

Ранее Илон Маск уже хвастался налоговым рекордом: по его словам, чек оказался таким жирным, что серверы IRS не выдержали и рухнули. Бизнесмен заявил, что налоговой пришлось срочно обновлять софт, чтобы переварить сумму — слишком много нулей.