20 февраля, 15:56

Илон Маск подсчитал, что к концу жизни заплатит более $500 млрд налогов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Американский миллиардер Илон Маск задумался о масштабах своих будущих налоговых отчислений. Предприниматель подсчитал, что к концу жизни ему придётся расстаться с суммой, превышающей полтриллиона долларов.

Как отметил бизнесмен, на сегодняшний день он уже заплатил более 10 миллиардов долларов налогов со своих доходов. Этого достаточно, чтобы назвать себя крупнейшим налогоплательщиком в истории.

После таких расчётов Маск задался вполне логичным, хоть и ироничным вопросом: не полагается ли ему за это какой-нибудь трофей от налоговой службы?

Илон Маск признан первым человеком, чьё состояние превысило $700 млрд

Ранее Илон Маск уже хвастался налоговым рекордом: по его словам, чек оказался таким жирным, что серверы IRS не выдержали и рухнули. Бизнесмен заявил, что налоговой пришлось срочно обновлять софт, чтобы переварить сумму — слишком много нулей.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Знаменитости
  • Поп-культура
