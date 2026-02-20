Верховный суд США признал незаконными импортные пошлины Трампа

Верховный суд США вынес решение против администрации президента США Дональда Трампа, признав введение импортных пошлин на товары из других стран превышением президентских полномочий.

Суть претензий заключалась в том, что Белый дом ввёл пошлины под предлогом закона о чрезвычайном положении, что судьи сочли неправомерным. За отмену пошлин проголосовали шесть членов Верховного суда, трое выступили против.

«Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что «Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины». Это не даёт исполнительной ветви власти никаких полномочий по введению налогов», — говорится в решении суда.

Таким образом, Верховный суд подтвердил, что право устанавливать торговые барьеры принадлежит исключительно законодателям в Конгрессе, а не президенту. Решение наносит серьёзный удар по экономической повестке Трампа и лишает его администрацию возможности использовать режим ЧП для обхода парламента в будущем.

А ранее Дональд Трамп похвастался пошлины, которые он ввёл, принесли казне 600 миллиардов долларов. Американский лидер назвал их незаменимым инструментом успеха и пригрозил, что даже если Верховный суд отменит тарифы, администрация найдёт обходные пути — пусть и не такие удобные.