Крупный алмаз размером с мяч для пинг-понга нашли в шахте под Архангельском

В Архангельской области из недр земли достали очень крупный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата. Данная разновидность камней редко попадается на месторождениях, вероятность её обнаружения — около 1%. О находке рассказали в компании «АГД Даймондс», занимающейся добычей.

«На горно-обогатительном комбинате им. Владимира Гриба был добыт алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата и размером 50,5 х 30,6 х 18,6 мм. Данный кристалл стал первым особо крупным (свыше 50 карат) алмазом, добытым в этом году, и 52-м уникальным камнем, извлечённым на месторождении имени В. Гриба», — говорится в тексте.

Специалисты надёются отыскать ещё несколько уникальных алмазов на данном участке — положительные прогнозы даёт разведка недр. В прошлом году организация перевыполнила производственный план и добыла 4,2 млн карат алмазов под Архангельском. Сейчас бурение продолжится в Зимнебережном районе.

Ранее Министерство финансов России предложило обложить пошлинами экспортёров сырых необработанных алмазов. Ведомство уже готовит соответствующий указ, сообщил замминистра Алексей Моисеев. Помимо пошлин, предполагается распределение камней среди огранщиков. По словам чиновников, массовый рынок оказался полностью закрыт импортом, и власти хотят исправить это.