В Киеве задержали организатора нелегального выезда ухилянтов под видом футболистов

В Киеве полиция задержала мужчину, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу под видом футболистов. Злоумышленник обещал своим клиентам трудоустройство в футбольную команду и последующий выезд за рубеж в её составе.

Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов и гарантировал оформление всех документов в течение 10 дней. Однако довести сделку до конца ему не удалось — правоохранители задержали его прямо во время получения денег.

Ранее на Украине правоохранители задержали 18-летнего жителя Сарненского района Ровенской области, который организовал незаконное пересечение границы. Несколько недель задержанный консультировал по телефону двух военнообязанных, согласовывая детали и назначая встречу. За свои услуги злоумышленник получил 12 тысяч евро, но был задержан сразу после получения денег.