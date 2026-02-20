Россияне используют нейросети в переписках для креатива и «живых» формулировок

Почта Mail и Hi-Tech Mail провели исследование о том, как россияне используют искусственный интеллект в деловой переписке. Опрос 12 тысяч читателей, результаты которого есть в распоряжении Life.ru, показал: ИИ воспринимают не как машину для шаблонов, а как помощника в создании живого тона.

29% респондентов отметили, что нейросети помогают писать более персонализированные письма. Главный практический результат — экономия времени (63%), ещё 18% указали на рост эффективности и креативности.

Самым популярным нестандартным применением ИИ стал подбор оригинальных формулировок и стилистики — 54%. Автоматизация ответов на повторяющиеся вопросы — только 16%. Ещё 15% используют ИИ для перевода с адаптацией под деловой стиль, а 14% — для генерации юмора и креативных вставок.

Большинство (76%) чувствуют себя комфортно, показывая коллегам письма, написанные с помощью ИИ. 23% уже экспериментируют с интерактивными письмами и юмором, а 48% готовы пробовать такие форматы.

«Сегодня пользователи всё чаще обращаются к ИИ как для скорости, так и ради качества коммуникации. Исследование показывает, что именно нестандартные сценарии применения ИИ становятся ключевым драйвером его внедрения в деловую переписку и формируют запрос на более гибкую, живую и креативную деловую коммуникацию», — прокомментировал результаты исследования руководитель направления машинного обучения Почты Mail Дмитрий Меркушов.

На фоне активного внедрения ИИ в деловую переписку мошенники тоже не отстают: за девять месяцев 2025 года число дипфейков в России выросло в 4,1 раза. Чаще всего подделывают аккаунты госслужащих — 79% фальшивых видео. Злоумышленники уже создали копии глав Ярославского округа и мэра Рязани. Правоохранители призывают проверять информацию через официальные каналы.