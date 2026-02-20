Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео

В китайском городе Нагчу два медведя ворвались в ресторан и устроили там погром. Об этом пишет Jam Press.

Владелец заведения по фамилии Ли уехал навестить родственников на китайский Новый год. О взломе он узнал из соцсетей — местные жители сняли видео, как медведи ломятся в его ресторан.

На кадрах видно, как один из хищников встал на задние лапы и начал стучать по рольставням, а затем приподнял их и проник внутрь вместе с другим медведем. Камеры в самом ресторане не работали, поэтому ущерб Ли пока оценить не может. Он подозревает, что медведи съели его запасы мяса и яиц.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной встрече в Карском море атомного ледокола «Сибирь» с белым медведем. Зверь совершенно не испугался судна и подошёл к нему очень близко, чтобы осмотреть со всех сторон, а после начал безмятежно валяться на льду.