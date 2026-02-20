Трамп похвастался, что идею с бальным залом одобрили эксперты «по изящным искусствам»

Президент США Дональд Трамп показал в соцсети Truth Social цифровой проект бального зала в Белом доме, который должен стать самым внушительным по площади. Глава государства отметил, что инициатива уже нашла поддержку в Комиссии по изящным искусствам.

Ранее Трамп рассказывал, что проект стоимостью 300-400 миллионов долларов финансируется спонсорами, а не из бюджета, но его реализацию пытается оспорить организация по защите культурного наследия, что может затянуть сроки. Чтобы построить новый бальный зал, строителям нужно снести Восточное крыло Белого дома, что и вызывает беспокойство активистов. Трамп также заявил, что крыша пристройки будет защищена от дронов.