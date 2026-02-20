Олимпиада в Милане
20 февраля, 17:12

Сладкая бомба: Какие начинки для блинов лучше не есть на Масленицу

Диетолог назвала шоколад и сгущёнку самыми вредными начинками для блинов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dariia Belkina

Врач-терапевт и диетолог Елена Устинова рассказала, какие начинки для блинов считаются самыми вредными, а какие — наиболее полезными. В беседе с РИА «Новости» она предупредила, что главную опасность представляют сочетания большого количества жиров и углеводов.

«Самой вредной является начинка, где очень много жиров и очень много углеводов: горячий шоколад, или сгущёнка, или варенье», — пояснила специалист.

В качестве полезной альтернативы она рекомендовала начинки с высоким содержанием белка. К ним относятся мясо, рыба, птица, яйца, творог, сыр, а также овощные варианты, например, капуста.

Ранее в московском ресторане в честь Масленицы представили необычные блины. Их подают с начинкой из камчатского краба и покрывают 23-каратным пищевым золотом. Блюдо дополняют соусом из белого вина, сливок, тархуна и анчоусов, а также тремя видами икры. Стоимость такого угощения — 8,5 тысячи рублей.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Александра Мышляева
