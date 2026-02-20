Раненый при стрельбе в техникуме Анапы студент выписан из больницы
Обложка © Life.ru
Студент, получивший ранение во время стрельбы в индустриальном техникуме Анапы, выписан из медицинского учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.
«По информации городской больницы Анапы, студента выписали сегодня», — сказал собеседник агентства.
Напомним, в Анапе студент техникума открыл стрельбу: погиб охранник, закрывший собой других, ещё двое — несовершеннолетний учащийся и сотрудница — ранены. Стрелка задержали на месте, а позже под арест отправили и его друга — тот знал о готовящейся атаке, не остановил приятеля и сам подбивал его на преступление.
