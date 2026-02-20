В мессенджере Max появился счётчик просмотров для всех пользователей

Национальная платформа Max внедрила новую функцию — теперь все пользователи могут видеть количество просмотров публикаций в каналах. Ранее такая статистика была доступна только авторам.

В пресс-службе платформы пояснили, что счётчик появится у всех подписчиков в течение суток. Для этого достаточно обновить приложение до последней версии. Иконка с цифрами будет располагаться в нижней части каждого поста и показывать, сколько людей его увидело.

Эта функция позволит читателям лучше ориентироваться в популярном контенте и оценивать востребованность материалов у аудитории.

Ранее Life.ru сообщал, что лечащие врачи получили право дистанционно оценивать состояние пациента и закрывать больничные листы с помощью национального мессенджера Max. В ведомстве пояснили, что телемедицина используется для экспертизы временной нетрудоспособности. Если врач удалённо подтверждает, что пациент выздоровел, он может закрыть больничный. В случаях, когда требуется уточнить состояние, специалист обязан провести очный осмотр.