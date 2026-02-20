Zara зарегистрировала в России новый товарный знак Zara Origins

Испанский бренд Zara, входящий в группу Inditex, зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка была подана ещё в марте 2025 года. В феврале 2026 года ведомство приняло решение о регистрации. Заявителем выступила испанская компания «Индустрия Де Дисено Текстил».

Под новым брендом Zara сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, купальники, шарфы, спортивную и пляжную обувь, перчатки и шубы.

Inditex Group — один из крупнейших ритейлеров одежды в мире, владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и другими. Компания приостановила деятельность в России в марте 2022 года. Регистрация нового товарного знака может свидетельствовать о планах по возвращению на российский рынок.

Ранее стало известно, что китайская корпорация Huawei также оформила два товарных знака в России. Заявки подали ещё в начале 2025 года, решение принято в феврале 2026-го. Под новыми брендами Huawei планирует продавать в РФ легковые автомобили (включая электромобили), смарт-часы и компьютерное оборудование.