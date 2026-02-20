В Киеве призвали отказаться от блинов на Масленицу, как от «московских традиций»

Директор киевского музея живой истории «Мамаева Слобода» Карина Олейник заявила, что Украина должна отказаться от традиционных масленичных блинов и сжигания чучела, назвав их «московскими». Вместо этого она предложила отмечать праздник с варениками и обрядами, связанными с плодородием.

«Мы отходим от сожжения чучела, отходим от блинов, потому что это московская традиция. Мы откровенно пропагандируем в нашем музее, что основное блюдо — это вареники, это наше блюдо, и праздник этот говорит о нашей национальной идентичности», — заявила Олейник в эфире «Новости.Live».

По её словам, музей ещё с 2009 года называет праздник не Масленицей, а «колодием», «сыропустом» и «масницей». Главное блюдо — вареники, которые символизируют плодородие и продолжение рода. «Женщина, которая хотела забеременеть, садилась лепить вареники», — пояснила она. Также Олейник рассказала, что на эту неделю, которую называют «бабской», женщины получают власть над мужчинами, а холостякам привязывают «колодку» — фаллический символ, за который нужно откупаться.

Ранее стало известно, что на Украине могут полностью запретить печать и ввоз книг на русском языке. В правительстве рассмотрели петицию о запрете русскоязычной литературы и пришли к выводу, что нужен не просто общий запрет, а чётко прописанный механизм. Сейчас этот механизм разрабатывается.