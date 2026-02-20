Венгрия заблокировала Украине кредит ЕС на 90 млрд евро
Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk
Правительство Венгрии заблокировало выделение Украине 90 миллиардов евро от Евросоюза. Причина — Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба», — сказал глава МИД в видеообращении на телеканале М1.
Сийярто дважды подчеркнул — пока нефть не пойдёт в Венгрию, Украина не получит доступ к военному кредиту на 90 миллиардов евро.
Напомним, в начале февраля послы стран Евросоюза договорились выделить Украине 90 миллиардов евро в виде кредита. Эти средства согласовали на декабрьском саммите ЕС. Они заменят собой ранее обсуждавшуюся конфискацию российских активов.
