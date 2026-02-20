Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 19:05

Венгрия заблокировала Украине кредит ЕС на 90 млрд евро

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk

Правительство Венгрии заблокировало выделение Украине 90 миллиардов евро от Евросоюза. Причина — Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба», — сказал глава МИД в видеообращении на телеканале М1.

Сийярто дважды подчеркнул — пока нефть не пойдёт в Венгрию, Украина не получит доступ к военному кредиту на 90 миллиардов евро.

€90 млрд для Киева: Европарламент одобрил масштабное финансирование Зеленского
€90 млрд для Киева: Европарламент одобрил масштабное финансирование Зеленского

Напомним, в начале февраля послы стран Евросоюза договорились выделить Украине 90 миллиардов евро в виде кредита. Эти средства согласовали на декабрьском саммите ЕС. Они заменят собой ранее обсуждавшуюся конфискацию российских активов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar