Пять человек погибли при взрыве фуры с топливом на трассе в Чили

Пять человек погибли и не менее 17 получили ранения в результате мощного взрыва цистерны со сжиженным топливом в чилийском Сантьяго. Трагедия произошла после того, как водитель грузовика потерял управление и врезался в опору освещения – спустя секунды шоссе накрыло огненным облаком.

Взрыв фуры с топливом в Чили унёс пять жизней. Видео © Х / marthaiberraa

По данным чилийского издания Ciper Chile, ссылающегося на главного прокурора Северного центра Макарену Каньяса, причиной катастрофы стало превышение скорости. Водитель фуры спровоцировал цепное столкновение ещё семи автомобилей, после чего прогремел взрыв. Очевидцы рассказали о гигантском столбе дыма и пламени, который был виден за километры.

На месте работают экстренные службы, движение по участку трассы перекрыто. Пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru писал о страшной аварии в Дагестане, где лобовое столкновение двух Lada превратило трассу в место гибели пятерых человек. Один из водителей пошёл на рискованный обгон и выехал на встречку – последовавший за этим удар был такой силы, что машины смяло, как жестяные банки. Никто из находившихся в салонах авто не дожил до приезда скорой.