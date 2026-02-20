Олимпиада в Милане
20 февраля, 19:59

Массовый сбой в Steam зафиксировали по всему миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Вечером 20 февраля пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к платформе Steam. Согласно данным сайта DownDetector, в России сбои начались после 21:00 по московскому времени. За последние сутки зафиксировали свыше 2600 случаев неполадок.

Серверы Steam перегружены не только в России — жалобы поступают со всего мира. У некоторых пользователей приложение даже не запускается.

Причину сбоя пока не назвали. Компания Valve не опубликовала официальных комментариев. Известно, что проблема возникла на стороне серверов платформы.

Два дня назад произошёл массовый сбой в работе мессенджера Telegram. Основные жалобы приходили из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда же пользователи по всему миру столкнулись с масштабными перебоями в работе YouTube и ряда сервисов Google. Неполадки также зафиксировали в инфраструктуре Cloudflare.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

    avatar