Суд передал государству активы разработчика системы авиабронирования Leonardo

Никулинский суд Москвы постановил передать государству имущество владельцев компании «Сирена-трэвел». Эта фирма разработала крупнейшую в России систему бронирования авиабилетов Leonardo.

У нынешних собственников крупнейшего российского оператора находятся активы системы авиабронирования Leonardo. Также в их владении аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra и другие сервисы.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника процесса.