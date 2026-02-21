Олимпиада в Милане
20 февраля, 22:06

Экс-принца Эндрю хотят исключить из очереди на престол из-за дела Эпштейна

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mick Atkins

Правительство Великобритании рассматривает законопроект об исключении бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Карла III, из линии престолонаследия. Об этом сообщает «Би-би-си». В настоящее время Маунтбеттен-Виндзор занимает восьмое место в очереди на трон.

Исключение Эндрю из очереди на престол поддержали в правящей Лейбористской партии и Шотландской национальной партии. Лидер оппозиционных консерваторов Кеми Баденок призвала дождаться завершения расследования.

Инициатива возникла на фоне скандала, связанного с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальном насилии над несовершеннолетними. 19 февраля в доме принца прошли обыски, сам он был задержан, а позже отпущен. Король Карл III выразил поддержку следствию и пообещал содействие. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на рассекреченные архивы, принц Эндрю мог не просто дружить с финансистом, но и передавать ему конфиденциальную информацию.

Артём Гапоненко
