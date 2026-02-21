Косметолог расскрыла, чем молодые россиянки сами губят лицо сильнее времени
Оглавление
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yurakrasil
Современная косметология предлагает мощные инструменты для профилактики старения. Филлеры, ботулотоксин и биостимуляторы при грамотном применении действительно помогают сохранить кожу и мягкие ткани в хорошем состоянии. Однако чрезмерные вмешательства в молодом возрасте способны визуально состарить лицо сильнее, чем естественные возрастные изменения. Об этом Life.ru рассказала детский дерматолог и косметолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.
По её словам, в 20–25 лет ткани лица плотные, связочный аппарат крепкий, а объём жировой клетчатки достаточный. Введение филлеров без реальных показаний создаёт избыточный объём там, где его изначально хватало, и нарушает естественные пропорции.
Лицо становится тяжёлым и отёчным, теряется индивидуальность внешности. Парадоксально, но чрезмерная коррекция губ, скул или подбородка нередко добавляет возраст за счёт перегруженности тканей и появления лишних складок.
Непредсказуемость филлеров и риск гиперкоррекции
Гиалуроновые филлеры со временем разрушаются, но этот процесс не всегда проходит полностью и предсказуемо. При повторных инъекциях часть препарата может сохраняться в тканях, формируя плотные участки. Это влияет на мимику, лимфоотток и положение мягких тканей.
Со временем возможно появление хронической отёчности в средней трети лица, изменение светотени и естественной подвижности мышц. Исправлять последствия такой «ранней профилактики» зачастую сложнее, чем работать с естественными возрастными изменениями.
Кроме того, при отсутствии объективных показаний может искажаться восприятие собственной внешности. Пациенту начинает казаться, что «чего-то не хватает», что приводит к гиперкоррекции и новым проблемам.
Когда инъекции действительно оправданы
По словам специалиста, инъекционные процедуры в молодом возрасте допустимы только при наличии медицинских показаний. К ним относятся:
- выраженная асимметрия лица;
- последствия травм;
- генетический дефицит объёма;
- очень активная мимика с ранними морщинами;
Решение о необходимости коррекции должно приниматься врачом на очной консультации.
Риск фиброза и потери естественности
Любая инъекция вызывает реакцию тканей. При частых процедурах могут формироваться уплотнения, изменяться структура кожи и подкожно-жировой клетчатки. Ткани теряют подвижность, мимика становится скованной, а лицо приобретает «масочный» вид.
Попытки исправить ситуацию новыми уколами зачастую только усугубляют проблему. В результате появляются признаки старения, которых при естественном течении процессов могло бы не быть вовсе.
Как подчеркнула Пашкова, корректировать такие последствия значительно сложнее, чем работать с физиологическими возрастными изменениями.
Кстати, порой хорошо влияет на кожу обычная капуста. Она защищает лицо от старения, снимает воспаления и увлажняет. А ещё из этого овоща добывают особый витамин, который очень важен для желудка. Как применить капусту в бьюти-рутине, читайте в материале Life.ru.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.