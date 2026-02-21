Косметолог расскрыла, чем молодые россиянки сами губят лицо сильнее времени

Современная косметология предлагает мощные инструменты для профилактики старения. Филлеры, ботулотоксин и биостимуляторы при грамотном применении действительно помогают сохранить кожу и мягкие ткани в хорошем состоянии. Однако чрезмерные вмешательства в молодом возрасте способны визуально состарить лицо сильнее, чем естественные возрастные изменения. Об этом Life.ru рассказала детский дерматолог и косметолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.

По её словам, в 20–25 лет ткани лица плотные, связочный аппарат крепкий, а объём жировой клетчатки достаточный. Введение филлеров без реальных показаний создаёт избыточный объём там, где его изначально хватало, и нарушает естественные пропорции.

Лицо становится тяжёлым и отёчным, теряется индивидуальность внешности. Парадоксально, но чрезмерная коррекция губ, скул или подбородка нередко добавляет возраст за счёт перегруженности тканей и появления лишних складок. Александра Пашкова Детский дерматолог, косметолог, дерматолог Клиники «Семейная»

Непредсказуемость филлеров и риск гиперкоррекции

Гиалуроновые филлеры со временем разрушаются, но этот процесс не всегда проходит полностью и предсказуемо. При повторных инъекциях часть препарата может сохраняться в тканях, формируя плотные участки. Это влияет на мимику, лимфоотток и положение мягких тканей.

Со временем возможно появление хронической отёчности в средней трети лица, изменение светотени и естественной подвижности мышц. Исправлять последствия такой «ранней профилактики» зачастую сложнее, чем работать с естественными возрастными изменениями.

Кроме того, при отсутствии объективных показаний может искажаться восприятие собственной внешности. Пациенту начинает казаться, что «чего-то не хватает», что приводит к гиперкоррекции и новым проблемам.

Когда инъекции действительно оправданы

По словам специалиста, инъекционные процедуры в молодом возрасте допустимы только при наличии медицинских показаний. К ним относятся:

выраженная асимметрия лица;

последствия травм;

генетический дефицит объёма;

очень активная мимика с ранними морщинами;

Решение о необходимости коррекции должно приниматься врачом на очной консультации.

Риск фиброза и потери естественности

Любая инъекция вызывает реакцию тканей. При частых процедурах могут формироваться уплотнения, изменяться структура кожи и подкожно-жировой клетчатки. Ткани теряют подвижность, мимика становится скованной, а лицо приобретает «масочный» вид.

Попытки исправить ситуацию новыми уколами зачастую только усугубляют проблему. В результате появляются признаки старения, которых при естественном течении процессов могло бы не быть вовсе.

Как подчеркнула Пашкова, корректировать такие последствия значительно сложнее, чем работать с физиологическими возрастными изменениями.

Кстати, порой хорошо влияет на кожу обычная капуста. Она защищает лицо от старения, снимает воспаления и увлажняет. А ещё из этого овоща добывают особый витамин, который очень важен для желудка. Как применить капусту в бьюти-рутине, читайте в материале Life.ru.