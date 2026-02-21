От «брички» до «лабубного»: Life.ru узнал, почему слова отправляются на карантин времени

Лексика современного русского языка продолжает меняться с невероятной скоростью, и многие привычные слова уже завтра могут стать архаизмами. Об этом заявила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка РУДН Валерия Иванова, комментируя в беседе с Life.ru исследование устаревающей лексики в «Толковом словаре русской разговорной речи».

Обычно слова уходят из речи вместе с понятиями, которые перестают быть актуальными в жизни людей. Валерия Иванова К.ф.н., доцент кафедры русского языка РУДН

Эксперт объяснила, что речь идёт не только о терминах вроде «бричка» или «пейджер», но и о недавно появившихся словах, которые быстро забываются.

«Так, в 2020 году активно употреблялись слова, связанные с пандемией: коронавирус, ковид, самоизоляция. Уже спустя несколько лет они теряют свою актуальность», – подчеркнула Иванова, отметив, что новые неологизмы могут быть столь же кратковременными.

Особый интерес вызывают слова, созданные на основе игрушек или культурных явлений. Так, Институт языкознания РАН имени В.В. Виноградова внёс в словарь слово «лабубный» – прилагательное, образованное от названия игрушки лабубу. Валерия Иванова уверена, что «век этого слова будет таким же коротким, как и увлечение этим мягким зубастиком».

Исследование Ольги Шарыкиной из Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, подготовленное для научного журнала, показывает, что устаревшая лексика делится на три группы: историзмы (большинство – советизмы), устаревшие слова и уходящую лексику, которая постепенно выходит из активного употребления. Причём в последних выпусках «Толкового словаря русской разговорной речи» именно уходящая лексика начинает количественно преобладать, что косвенно свидетельствует: разговорная речь меняется быстрее, чем раньше. Автор отметила, что этот пласт слов активно реагирует на социальные и политические изменения.

«Многие устаревшие слова могут возрождаться и даже получать новые значения в современном языке», – говорится в исследовании.

В числе потенциальных «кандидатов на выбывание» в ближайшие годы – слова, связанные с устаревающими технологиями (например, «домашний телефон» в значении стационарного), пандемийная лексика («самоизоляция», «ковид»), а также модные новообразования, живущие один сезон. При этом язык непредсказуем: некоторые слова могут неожиданно вернуться или получить новое значение. Например, слова «авоська» и «непроливайка», появившиеся ещё в XX веке, сейчас снова активно употребляются и обретают новые значения.

Ранее Life.ru писал, что слово «кушать» постепенно выходит за рамки традиционного вежливого употребления. Филолог отметила, что теперь его используют не только при обращении к детям или питомцам, но и в выражениях вроде «кушать таблетки» или «кушать БАДы». По её словам, это свидетельствует о расширении стилистического значения глагола в современном языке.