21 февраля, 06:21

Молчаливые «убийцы»: Названы четыре опасные женские болезни, протекающие без симптомов

Гинеколог назвал болезни женщин, которые могут развиваться без симптомов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mariakray

Некоторые гинекологические заболевания годами не проявляют себя. Симптомы появляются поздно — когда лечение уже сложнее. К таким болезням относятся рак яичников, миома матки, эндометриоз и дисплазия шейки матки. Об этом рассказал гинеколог Антон Ищенко.

«Рак яичников выявляют на поздних стадиях в 65–75% случаев», — приводит комментарий врача Здоровье Mail.

А миома часто маскируется под набор веса или «нормальные» обильные месячные. Эндометриоз путают с тяжёлым ПМС или обнаруживают случайно при бесплодии. Дисплазия связана с ВПЧ.

Для профилактики рекомендуют ежегодный осмотр у гинеколога даже без жалоб, УЗИ малого таза, мазки на флору и онкоцитологию, анализ на ВПЧ.

Воздержание не вызывает болезни: Гинеколог объяснила, что важно на самом деле
Воздержание не вызывает болезни: Гинеколог объяснила, что важно на самом деле

Современные женщины успевают строить карьеру, воспитывать детей и заниматься творчеством, но при этом часто забывают о собственном здоровье. Визиты к врачу важно планировать даже при насыщенном графике. Календарь здоровья для женщин на год есть в материале Life.ru.

Лия Мурадьян
