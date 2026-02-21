Невыселяемые: Что делать, если сосед-алкаш превратил квартиру в притон

Сосед-алкоголик создаёт проблемы, но выселить его сложно — суды защищают право на единственное жильё. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь советует комплексный подход без радикальных мер.

Главное фиксировать нарушения. Регулярно вызывайте полицию и требуйте записи в КУСП. Это создаёт давление и заставляет нарушителя чувствовать контроль, передаёт рекомендации эксперта интернет-издание Regions.ru

Подключите управляющую компанию. По статье 30 Жилищного кодекса УК может требовать привести квартиру в порядок. Предписание от Жилищной инспекции или Роспотребнадзора иногда меняет поведение жильца.

Попробуйте социальный подход. Волонтёры или службы помощи зависимым могут предложить уборку или реабилитацию. Человеческая поддержка порой работает эффективно. Даже официальное предупреждение через суд может остановить асоциальное поведение. Ключ к успеху — терпение и сплочённость всех жильцов подъезда.

Бывает, что и прописанный в квартире родственник отказывается съезжать и ведёт себя так, будто жильё принадлежит ему. Однако регистрация в паспорте не даёт пожизненного права на проживание. Как выселить родственника с пропиской и не нарушить закон, читайте в материале Life.ru.