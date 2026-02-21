Трамп назвал Европу мягкой и неузнаваемой

Президент США Дональд Трамп резко высказался о состоянии европейских стран. На пресс-конференции в Белом доме он заявил, что Европа изменилась до неузнаваемости и утратила прежнюю жёсткость.

«Европа должна быть сильной, но они стали мягкими и неузнаваемыми», — подчеркнул американский лидер.

По его мнению, в ряде государств к власти пришли политики, чрезмерно сосредоточенные на природоохранной повестке.

Трамп также обозначил две ключевые проблемы, которые, по его словам, «убивают Европу». Это энергетическая политика и миграция. При этом он уточнил, что подобные тенденции заметны не во всех странах континента.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за слабую реакцию на предложения Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон ждёт от партнёров более решительных шагов в вопросах защиты границ и свободы слова. Вэнс прямо заявил, что проблема не в отсутствии у американских властей любви к Европе, а в том, что она «саботирует саму себя».